A UE notou que estava sob forte pressão devido aos refugiados

“Em 2022, cerca de 966 mil pedidos de status de refugiado foram apresentados na UE, o que representa 50% a mais do que em 2021 … Além disso, quatro milhões de refugiados da Ucrânia receberam proteção temporária. A diretiva de concessão de proteção temporária possibilitou a criação um canal separado que não previa a consideração individual dos arquivos daqueles que precisavam de asilo, o que evitou o colapso do sistema europeu. No entanto, um total de cinco milhões de pessoas que buscam proteção na UE exerceu uma pressão significativa sobre os sistemas nacionais de refugiados .