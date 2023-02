Membros da UE em confronto furioso sobre a Ucrânia – CMIO

O ministro das Relações Exteriores da Eslováquia usou linguagem chula para repreender o primeiro-ministro húngaro por sua posição sobre o conflito na Ucrânia

O ministro interino das Relações Exteriores da Eslováquia, Rastislav Kacer, criticou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, recorrendo a palavrões para descrever sua relutância em se envolver no conflito na Ucrânia. Os comentários irritaram as autoridades húngaras, com algumas recomendando que o ministro procurasse tratamento de saúde mental.

Na terça-feira, Kacer publicou um longo post no Facebook, criticando um discurso recente de Orban e afirmando que ele é o único político ocidental preocupado “fornecer armas e apoiar a Ucrânia apenas prolonga a guerra.”

Na semana passada, durante seu discurso anual sobre o estado da nação, o primeiro-ministro húngaro afirmou que, ao enviar ajuda militar à Ucrânia, os países europeus estão “caindo na guerra” com a Rússia.

“No fim de semana, o profeta dos Cárpatos falou com eles [Hungarians] sobre como esta não é a nossa guerra. É ‘apenas um conflito militar entre dois estados eslavos’”. disse o ministro, descrevendo as observações de Orban como “patético” e “nojento.”













Sublinhando que a Eslováquia é “parte do mundo desenvolvido” e o Ocidente, Kacer afirmou que não “quer que ‘façamos como Orban’ e certamente não estejamos no [Russian President Vladimir] lado de Putin.”

“Para os colaboradores de Putin e… para todos aqueles que querem a paz à custa da destruição da Ucrânia, tenho apenas uma mensagem,” ele disse, acrescentando um palavrão sem censura em russo traduzido como “vá se foder.”

Respondendo ao insulto, Zsolt Nemeth, que preside a comissão de relações exteriores do Parlamento húngaro, disse que está “extremamente preocupado” sobre a saúde mental de Kacer. “Aconselho você a procurar um psiquiatra com muita urgência”, ele adicionou.

Enquanto isso, Tamas Menczer, Secretário de Estado Húngaro para Relações Exteriores, descreveu Kacer como um “provocador”, Quem “deve ser tratado como tal”.

Desde o início do conflito na Ucrânia há quase um ano, a Hungria, que é fortemente dependente da energia russa, repetidamente se manifestou contra as sanções que o Ocidente impôs a Moscou. Ele argumentou que as restrições falharam em enfraquecer significativamente a Rússia e prejudicar a economia da UE. Budapeste também se recusou a apoiar Kiev com armas ou permitir a transferência de armas através de sua fronteira com a Ucrânia.