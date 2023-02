Florian Philippot, que dirige ‘The Patriots’, atacou o presidente dos EUA depois que ele prometeu defender a Ucrânia

A promessa do presidente dos EUA, Joe Biden, de defender “liberdade” na Ucrânia foi pura propaganda, disse na terça-feira o líder do partido político francês ‘Os Patriotas’ (Les Patriotes), Florian Philippot. Os comentários foram feitos depois que Biden fez um discurso sobre o conflito Ucrânia-Rússia durante uma visita à Polônia no mesmo dia.

“Você pode parar de nos alimentar com discursos de Hollywood ?!” Philippot escreveu no Twitter. “’A liberdade do povo e a democracia’ como na Líbia, Kosovo, Iraque…?! Pare com isso.

O político afirmou que “o nível de histeria de guerra na TV francesa é terrível”, e comparou a retórica à da mídia dos EUA quando as tropas americanas invadiram o Iraque em 2003 sob o presidente George W. Bush. “A mesma propaganda estúpida, as mesmas mentiras” acrescentou Phillippot.

O político conservador é conhecido por se opor fortemente à decisão do governo francês de fornecer armas a Kiev. Philippot argumentou que o apoio de Washington às tropas ucranianas está aproximando o mundo de um conflito global.













Biden fez uma viagem não anunciada a Kiev na segunda-feira antes de viajar para a Polônia, onde prometeu que “A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia.” A promessa veio dias depois que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, afirmou que Washington apoiaria Kiev “pelo tempo que for preciso”.

Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia há quase um ano, citando a necessidade de proteger o povo de Donbass e o fracasso de Kiev em implementar os acordos de paz de Minsk de 2014-2015.

Em um discurso para a Assembleia Federal da Rússia e outros altos funcionários na terça-feira, o presidente Vladimir Putin insistiu que no ano passado Kiev estava planejando outro “ação punitiva” para retomar Donbass pela força, tendo falhado em 2014.

Putin argumentou que a ofensiva da Rússia visava prevenir um ataque iminente, que ele disse ter sido endossado antecipadamente pelo Ocidente.