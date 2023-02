Russos e bielorrussos não poderão mais possuir armas na Estônia

O Parlamento da Estônia adotou na quarta-feira emendas à Lei de Armas, segundo as quais as licenças de posse de armas na Estônia serão emitidas apenas para cidadãos da UE e dos estados membros da OTAN que tenham uma autorização de residência na Estônia ou vivam no país com base em o direito de residência, portanto, os cidadãos da Rússia e da Bielorrússia que vivem na república perderão o direito de possuir armas, disse o serviço de imprensa do parlamento.