EUA deveriam estar em tribunal de guerra por invasão do Iraque, diz especialista

“Se a gente pega todos os índices educacionais, de saúde, de avanço social que existiam no Iraque antes de 2003 e depois de 2003, as pessoas praticamente caem para trás. Em 2003, ele tinha o mesmo consumo de energia elétrica per capita que a China, tinha um dos melhores sistemas de educação do Oriente Médio e tinha o melhor sistema de saúde do Oriente Médio […]. E isso foi uma construção de décadas, porque o Iraque sempre foi um país que passou por uma série de conflitos no século XX. Sempre foi ocupado por forças estrangeiras. Os 30 anos do período baathista foram muito importantes para a história iraquiana do ponto de vista do desenvolvimento social, algo que retrocedeu muito desde 2003, sobretudo em virtude da ascensão de movimentos fundamentalistas que transformaram o Iraque praticamente em uma praça de guerra.”