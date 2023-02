A suspensão da participação da Rússia no Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START) foi a única resposta possível de Moscou para armar a Ucrânia do Ocidente. O presidente dos EUA, Joe Biden, deve negociar urgentemente com a Rússia , diz a ativista antinuclear e pacifista Helen Caldicott.

A Rússia cumprirá as restrições do START-3 aos portadores de ogivas nucleares

Ela observou que a suspensão do START teria um impacto extremamente negativo no futuro do planeta. “Parece que nenhum dos participantes dessa bagunça nuclear de dois continentes sequer entende que eles estão blefando cegamente com o nosso futuro”, disse ela.