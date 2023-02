Tempestade de neve brutal causa mais de 1.000 voos nos EUA – CMIO

Especialistas em clima acreditam que “provavelmente será uma das maiores tempestades do inverno”

Uma enorme tempestade de neve envolvendo o norte dos EUA forçou o cancelamento de quase 1.200 voos até quarta-feira, de acordo com dados da FlightAware, enquanto as rodovias congeladas têm especialistas em clima alertando os americanos para também não dirigirem.

Os aeroportos do meio-oeste sofreram as piores interrupções, com 48% dos voos dentro e fora de Minneapolis-St. Paul cancelou 45% das paradas em Milwaukee e 20% dos voos de e para Detroit. Na tarde de quarta-feira, Minneapolis havia recebido 5 polegadas (12,7 cm) de neve, com outro pé (30,5 cm) ou mais previsto para pousar na manhã de quinta-feira.

O padrão incomum que está caindo altos níveis de neve em “uma grande tempestade” é raro o suficiente para colocar esta tempestade entre as cinco primeiras a atingir a região, informou a meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia Melissa Dye.













A queda de neve será acompanhada por ventos fortes, criando condições de branqueamento, enquanto os especialistas em clima alertam os viajantes aterrados para também ficarem fora das estradas. O meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, Frank Pereira, alertou que os motoristas enfrentavam “condições de viagem perigosas a impossíveis” e deve ficar em casa, a menos que seja absolutamente necessário.

Alertas de tempestade de gelo foram emitidos do norte de Iowa a Michigan. Além de tornar as estradas praticamente intransitáveis, as tempestades podem derrubar árvores e derrubar linhas de energia.

“Provavelmente será uma das maiores tempestades do inverno”, O meteorologista sênior do AccuWeather, Adam Douty, previu. No entanto, disse ele, o sul dos EUA terá a experiência oposta, com temperaturas recordes para esta época do ano: 81 graus Fahrenheit (27 graus Celsius) em Washington e 80 graus Fahrenheit (baixos 30 graus Celsius) de Nova Orleans à Flórida.

A Califórnia central, em torno de São Francisco, foi atingida por uma série de apagões antes de seu próprio sistema de tempestades de inverno, deixando 135.000 residências e empresas atendidas pela PG&E, problemática e propensa a incêndios florestais, na noite de terça-feira. Outras 6.400 residências em San Diego que usam a Sempra Energy perderam energia, enquanto outras concessionárias foram afetadas em menor grau. A neve é ​​esperada em todo o estado ainda esta semana, mesmo no sul, que raramente a vê.