Avião bimotor cai na Eslováquia

“A equipe médica que chegou primeiro ao local do acidente encontrou todas as quatro pessoas na aeronave já sem sinais de vida. Todos os mortos são cidadãos da Eslováquia. A aeronave foi registrada na vizinha República Tcheca, mas estava ligada ao aeroclube local . Naquele dia estava fazendo outro vôo de treinamento”, disse Balco.

Segundo dados preliminares, o diretor do aeroclube estava entre os mortos. Representantes da polícia e do Ministério dos Transportes começaram a investigar as causas do acidente.