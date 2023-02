Republicanos exigem supervisão da ajuda à Ucrânia – CMIO

O GOP pediu ao governo Biden para provar que dezenas de bilhões de dólares em assistência não estão sendo desviados

O Comitê de Supervisão da Câmara exigiu na quarta-feira que o Pentágono, o Departamento de Estado e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional provem que os US$ 113 bilhões em ajuda militar e econômica alocados à Ucrânia não estão sendo perdidos para “desperdício, fraude e abuso”.

Em uma carta ao secretário de Defesa Lloyd Austin, ao secretário de Estado Antony Blinken e à administradora da USAID Samantha Power, o presidente do Comitê de Supervisão, James Comer, instou os três oficiais a entregarem todos os documentos e comunicações relativos a quaisquer programas de assistência econômica e militar para o governo ucraniano.

O comitê de Comer também está exigindo provas documentais dos planos do governo Biden de vincular remessas de ajuda a iniciativas anticorrupção e documentos detalhando como o governo avalia o sucesso de sua campanha de ajuda.

A carta dá aos funcionários de Biden até 8 de março para fornecer todas as evidências, desde o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro passado.













“Fornecer segurança e assistência humanitária para fins de combate e reconstrução traz um risco inerente de fraude, desperdício e abuso”, Comer escreveu. “Os Estados Unidos devem identificar esses riscos e desenvolver mecanismos de supervisão para mitigá-los.”

Enquanto o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou em janeiro que o governo “não vi nenhum sinal” que a ajuda militar ou econômica “foi vítima de qualquer tipo de corrupção na Ucrânia”, uma série de relatórios do país sugerem o contrário.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, demitiu vários altos funcionários no mês passado por lucrar com a ajuda externa, enquanto relatórios do ano passado – apoiados pela Anistia Internacional – sugeriam que apenas 30% das armas ocidentais enviadas à Ucrânia estavam realmente chegando ao front. linhas.

Autoridades americanas e canadenses admitiram na época que não tinham ideia de onde a maioria dessas armas estava indo parar, com uma fonte de inteligência dos EUA dizendo à CNN que elas desapareceram. “em um grande buraco negro” assim que entrarem na Ucrânia.

Os republicanos no Congresso apoiaram amplamente a política do presidente Joe Biden de armar a Ucrânia, embora antes de seu partido retomar o controle da Câmara dos Deputados em novembro passado, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, alertou que o Partido Republicano não escreveria mais “cheque em branco” para Kiev.

A carta de Comer não pede a suspensão da ajuda dos EUA, embora uma minoria de republicanos anti-intervenção tenha patrocinado uma legislação que cortaria totalmente o financiamento dos EUA a Kiev.