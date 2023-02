Na zona de responsabilidade da Rússia em Karabakh, o cessar-fogo foi violado

No final de setembro de 2020, as hostilidades recomeçaram em Nagorno-Karabakh, que se tornou a continuação de um conflito de longo prazo e levou a baixas civis. As partes fizeram várias tentativas de concluir uma trégua, mas o acordo tripartite alcançado na noite de 10 de novembro foi bem-sucedido. Com a mediação de Moscou , Azerbaijão e Armênia concordaram com um cessar-fogo completo e troca de prisioneiros e corpos de mortos. Yerevan também entregou a Baku as regiões de Kelbajar e Lachin, bem como parte da região de Agdam, que desde 1994 está sob o controle da não reconhecida República de Nagorno-Karabakh. Além disso, forças de paz russas estão estacionadas na região.