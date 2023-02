Governador dos EUA coloca na lista negra grande veículo por ‘mentira descarada’ – CMIO

Ron DeSantis, da Flórida, diz que vai boicotar a NBC até que a rede comece a dizer a verdade

O governador da Flórida, Ron DeSantis, deu um passo incomum na quarta-feira, informando à NBC e à MSNBC que os ignorará até receber um pedido de desculpas por ter sido falsamente acusado de racismo.

“Não haverá consideração de nada relacionado à NBC Universal ou suas afiliadas até que, pelo menos, Andrea Mitchell corrija a mentira flagrante que ela fez sobre o governador… O secretário de imprensa de DeSantis, Bryan Griffin, disse em um comunicado.

A NBC e suas afiliadas também precisam “exibir um histórico consistente de relatórios verdadeiros” acrescentou Grifo.

Durante uma entrevista com a vice-presidente Kamala Harris, que foi ao ar no ‘MSNBC Reports’ na semana passada, Mitchell afirmou que DeSantis “diz que a escravidão e as consequências da escravidão não devem ser ensinadas aos alunos da Flórida” e o acusou de ser ignorante “A história negra e a experiência negra.”

Reagindo à entrevista de Mitchell, Griffin chamou de “vergonhoso”.

“Essa pergunta de [Mitchell] exemplifica tudo de errado com a mídia corporativa. Eles não são acidentalmente terríveis em seus trabalhos – eles têm a intenção maliciosa de enganar as pessoas”, ele tuitou na sexta. “[DeSantis] nunca disse isso, e a Flórida tem extensos requisitos de história negra.

Até agora, de acordo com o gabinete do governador, nem Mitchell nem sua rede se desculparam ou retiraram a alegação falsa.

Eleito pela primeira vez em 2018, após um mandato no Congresso dos EUA, DeSantis ganhou destaque durante a pandemia de Covid-19 ao adiar bloqueios e mandatos e declarar que a Flórida seria um estado livre e não um “segurança biomédica” um.

Desde então, ele também procurou proibir o que chamou de programas de doutrinação racial e de gênero, atraindo denúncias dos democratas. Seu projeto de lei de direitos dos pais que proíbe a promoção da identidade de gênero para pré-escolares foi denunciado pelos democratas como “Não diga gay” um rótulo então escolhido pela maioria dos meios de comunicação dos Estados Unidos.

No início desta semana, a National Public Radio criticou DeSantis por proibir “afirmação de gênero” procedimentos, usando o exemplo de um adolescente de 13 anos que queria bloqueadores da puberdade. Falando em nome do governador, Griffin denunciou a NPR como uma “máquina de propaganda com financiamento público” e disse que a Flórida se recusa a “curvar-se a uma minoria radical” e pretende “Defende proteger nossas crianças e proteger sua inocência.”

Embora DeSantis não tenha anunciado sua intenção de concorrer à indicação presidencial republicana em 2024, uma facção dentro do partido o defendeu como uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump. O maior doador dos democratas, George Soros, expressou esperança de que uma divisão DeSantis-Trump possa destruir o Partido Republicano.