Reitores de universidades usam ChatGPT para consolar alunos – CMIO

A Vanderbilt University emitiu um pedido de desculpas depois que a equipe usou IA para lidar com um recente tiroteio em massa

Funcionários da Vanderbilt University, nos Estados Unidos, pediram desculpas formalmente a estudantes indignados depois que foi revelado que dois reitores usaram IA para criar um e-mail consolador que abordava um recente tiroteio em massa em uma universidade.

Na semana passada, os administradores do Peabody College of Education and Human Development da Vanderbilt University enviaram uma carta aos alunos e funcionários enfatizando a importância de criar “um ambiente seguro e inclusivo para todos.” Também instou os membros da faculdade a “reúna-se como uma comunidade” e “promover uma cultura de respeito e compreensão.”

O e-mail foi enviado depois que três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio na Michigan State University em 14 de fevereiro.

No entanto, os reitores que assinaram a mensagem, Nicole Joseph e Hasina Mohyuddin, acrescentaram uma frase em letras pequenas na parte inferior que afirmava que era um “paráfrase do modelo de linguagem ChatGPT AI da OpenAI, comunicação pessoal.”

A carta de Peabody também não incluía nenhuma menção aos recursos do campus que os alunos poderiam acessar para ajudá-los a processar suas emoções, ao contrário de outros e-mails enviados por funcionários da universidade.

“Existe uma ironia doentia e distorcida em fazer um computador escrever sua mensagem sobre comunidade e união, porque você não pode se incomodar em refletir sobre isso sozinho.” escreveu um aluno do último ano para o Vanderbilt Hustler – o jornal estudantil da universidade.













“Automatizar mensagens sobre luto e crise é o reconhecimento mais direto e explícito de que nós, como alunos, somos mais clientes do que uma comunidade para a administração Vanderbilt. O fato de ser do escritório da EDI pode ser a cereja do bolo”, escreveu outro aluno.

Joseph, um dos ‘autores’ da carta, desde então enviou um e-mail de desculpas para a comunidade Peabody. Ela admitiu que, embora ainda acredite no “mensagem e inclusão expressas no e-mail”, a decisão de usar o ChatGPT foi “julgamento pobre.” Segundo o reitor, o incidente “nos dá a oportunidade de refletir sobre o que sabemos e o que ainda precisamos aprender sobre IA.”

Camilla Benbow, reitora do Peabody College, disse que não sabia do e-mail antes de ser enviado e ofereceu-lhe “desculpas sinceras.” Ela observou que Joseph e Mohyuddin foram suspensos de suas funções enquanto se aguarda uma investigação interna.