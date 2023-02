Viktor Orbán esnoba Biden e não vai à reunião entre presidente e países do flanco oriental da OTAN

Durante a reunião na tarde de hoje (22) no Palácio Presidencial polonês, a Hungria foi representada pela presidente do país, Katalin Novák, uma vez que o primeiro-ministro, Viktor Orbán , não quis comparecer.

Biden se reuniu com os chamados Bucareste Nove (B9) – grupo de aliados da OTAN do Flanco Oriental que conta com Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia – na presença do secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.