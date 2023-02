Moldávia denuncia dezenas de acordos com a CEI

Anteriormente, as autoridades do país já haviam falado sobre a necessidade de discutir se faz sentido o país permanecer na CEI. O presidente do parlamento da Moldávia, Igor Grosu, disse em julho que Chisinau teria que considerar seriamente se retirar da organização . A Moldávia tem ignorado as reuniões da CEI e da EAEU ao longo deste ano, onde é observadora.