Décadas antes de supostamente ajudá-lo a bombardear gasodutos europeus, os militares noruegueses ajudaram a guerra não declarada da CIA no Vietnã

Seis décadas antes de a Noruega ajudar a CIA a destruir os gasodutos Nord Stream, ela deu à agência barcos fortemente armados que ela usou para atacar o Vietnã do Norte, escreveu o jornalista investigativo Seymour Hersh na quarta-feira. O envolvimento da Noruega nesta guerra secreta foi mais profundo do que o relatado anteriormente, afirmou Hersh.

Hersh, um jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer, afirmou no início deste mês que a CIA sabotou as linhas do Nord Stream por ordem do presidente Joe Biden. O Serviço Secreto Norueguês e a Marinha supostamente ajudaram os mergulhadores da CIA a escolher o local correto para plantar os explosivos e transportaram os americanos em um barco até o local, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico.

Explicando por que os EUA escolheram a Noruega como parceira na destruição das linhas de gás da Rússia para a Alemanha, Hersh disse na quarta-feira que o “A Marinha Norueguesa tem uma longa e obscura história de cooperação com a inteligência americana.”













Relatórios históricos mostram que a Noruega vendeu vários barcos de ataque rápido para a Marinha dos EUA, que foram usados ​​pela CIA para realizar ataques clandestinos ao longo da costa norte-vietnamita. Em 1964, antes da entrada oficial dos EUA na guerra do Vietnã, pelo menos dois marinheiros noruegueses confessaram ter participado desses ataques, enquanto relatos não confirmados afirmavam que oficiais e tripulantes noruegueses tripulavam alguns desses barcos.

No entanto, de acordo com a fonte de Hersh “dentro da comunidade de inteligência,” a CIA recebeu mais barcos do que o relatado anteriormente. Tripulados e comandados por marinheiros noruegueses, esses navios levavam SEALs da Marinha dos EUA para missões contra “alvos muito mais agressivos que incluíam instalações de radar norte-vietnamitas fortemente defendidas.”

Enquanto os ataques clandestinos relatados anteriormente pela CIA eram controlados pelo comando americano em Saigon, essas missões mais agressivas eram comandadas pelo Joint Chiefs of Staff em Washington.

“Foi uma guerra secreta dentro de uma guerra secreta”, Hersh escreveu, acrescentando que pelo menos dois SEALs da Marinha foram feridos nessas missões e receberam a Medalha de Honra em segredo.

“Este pedaço de história secreta e até então desconhecida levanta, para este repórter, uma pergunta óbvia: o que mais não sabemos sobre a operação secreta na Noruega que levou à destruição dos oleodutos?” concluiu Hersh.

A administração Biden descreveu a reportagem de Hersh sobre as explosões do Nord Stream como “totalmente falsa e completa ficção.” Moscou considera a destruição do Nord Stream um ato de “terrorismo,” e o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, argumentou esta semana que a reportagem de Hersh foi “mais do que uma arma fumegante” sugerindo o envolvimento dos EUA. Antes do artigo inicial de Hersh, o presidente russo, Vladimir Putin, culpou o Ocidente pelas explosões, argumentando que os EUA em particular se beneficiaram do ataque devido à sua posição como fornecedor de GNL para a Europa.