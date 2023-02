Detalhes do bizarro ‘suicídio’ do assessor de Clinton revelados – CMIO

O relatório policial da cena da morte de Mark Middleton só foi divulgado nove meses depois devido a contestações legais.

O principal conselheiro de Clinton, Mark Middleton, foi encontrado pendurado por um fio elétrico em uma árvore com o peito estourado por um tiro de espingarda em maio passado, em um suposto suicídio, mas não foi encontrada nenhuma arma em nenhum lugar do local, de acordo com Perry County, Arkansas relatório do xerife divulgado pelo Daily Mail na terça-feira.

Escrito pelo vice-xerife do condado de Perry, Jeremy Lawson, que disse ter sido chamado ao Heifer Ranch em Perryville, Arkansas, quando um funcionário encontrou o veículo de Middleton abandonado no local, o relatório revela que um estojo de arma e três caixas de chumbo grosso calibre 12 foram encontrados em o BMW SUV preto – mas sem arma.

Embora os primeiros relatos de sua morte afirmassem que o empresário se enforcou com a ajuda de um “forca improvisada”, carregando uma mesa para a fazenda de propriedade da instituição de caridade Heifer International, a cerca de 30 milhas de sua casa, o relatório da polícia não menciona uma mesa.













Em vez disso, Lawson descreve vislumbrar “o que a princípio parecia ser um homem sentado perto de uma árvore”, que gradualmente resolveu incluir “uma corda de algum tipo que vai do galho da árvore até o macho.” O “corda” foi determinado para ser um cabo de extensão.

O xerife Scott Montgomery admitiu na época que não tinha ideia de por que Middleton teria “escolhi aquele local para cometer suicídio”, dizendo ao Radar Online que “até onde sabemos, ele nunca havia estado lá antes.” O empresário também não deixou uma nota de suicídio, disse Montgomery.

Ainda assim, o xerife afirmou inicialmente que a causa da morte foi suicídio. “Ele encontrou uma árvore e puxou uma mesa ali, subiu naquela mesa, pegou uma extensão e colocou em um galho, colocou em volta do pescoço e deu um tiro no peito com uma espingarda.”

A família de Middleton também insiste que ele se matou, argumentando que sofria de depressão. Eles processaram com sucesso para impedir a divulgação de fotos retratando a cena da morte.

No entanto, um ex-parceiro de negócios disse ao Radar Online que era “Fisicamente impossível para Mark ter se matado,” insistindo “Ele não sabe nada sobre armas! Ele odiava armas; ele não poderia ter amarrado uma corda para salvar sua vida.

Middleton é conhecido por ter contratado o predador sexual Jeffrey Epstein para a Casa Branca de Clinton em pelo menos sete das 17 ocasiões em que ele visitou, e também voou no avião particular ‘Lolita Express’ do pedófilo.