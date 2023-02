Incêndio atinge instalação nuclear nos EUA

O incêndio ocorreu na instalação nuclear do governo Y-12 nos Estados Unidos , sem vítimas e sem emissões de radiação, de acordo com suas contas oficiais nas redes sociais.

O incêndio deflagrou na manhã de quarta-feira num “dos edifícios industriais” e foi extinto por especialistas a tempo inteiro com o apoio dos serviços de emergência.

“Não há vítimas ou infecções relatadas. Os bloqueios nas instalações foram levantados. Todos os turnos devem chegar ao trabalho no horário agendado”, disse o Y-12 em um comunicado.

A instalação, que opera no Tennessee desde 1943, pertence ao Departamento de Energia dos EUA e, de acordo com a descrição no site, está envolvida em garantir uma “dissuasão nuclear militar segura e eficaz”.