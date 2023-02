Site de urânio dos EUA pega fogo – CMIO

O incidente envolveu uma instalação de processamento nuclear no local Y-12 no Tennessee

Um incêndio ocorreu em uma importante instalação de processamento de urânio dos EUA em Oak Ridge, Tennessee, na quarta-feira. Todos os funcionários foram contabilizados e não há perigo para o público em geral, insistiram os funcionários do Departamento de Energia.

O “incidente” aconteceu no Edifício 9212 do Complexo de Segurança Nacional Y-12, de acordo com a WVLT-TV nas proximidades de Knoxville. Equipes de emergência atenderam “um incêndio envolvendo urânio”, a saída informou. Cerca de 200 funcionários que trabalham no prédio foram evacuados, enquanto as equipes de emergência reagiam para lidar com o incêndio.

“Acho que se você mora perto ficaria muito preocupado,” um porta-voz do Y-12 disse ao WVLT. “A situação está sob controle e contida.”

Twitter oficial da instalação conta Falar de “um incidente” isso aconteceu por volta das 9h15 da manhã de quarta-feira. Mais tarde foi descrito como “um incêndio em um capuz” aquilo foi “contido no prédio de produção”. Havia “sem relatos de ferimentos ou contaminação”, e havia “nenhum impacto fora do local para o público como resultado do incidente”, Y-12 disse.

Por volta das 13h, horário local, o complexo havia retornado às operações normais, mas o Edifício 9212 permanecia interditado e não havia confirmação de que o incêndio havia sido apagado.

A Administração Nacional de Segurança Nuclear e a empreiteira Consolidated Nuclear Security, LLC estão encarregadas da resposta, disseram funcionários do Y-12 à agência local.













O Departamento de Energia dos EUA lista o prédio como uma instalação de processamento de urânio. Construído em 1945 para o programa original de armas nucleares, serve “como uma das principais instalações de processamento químico e produção de urânio enriquecido em Y-12,” mas estava programado para ser desativado até o final de 2025. O incêndio envolveu “um composto de urânio … em forma de metal”, de acordo com WVLT.

O site Y-12 descreve o Complexo de Segurança Nacional como “uma instalação de fabricação de primeira linha dedicada a tornar nossa nação e o mundo um lugar mais seguro,” que trata do armazenamento de materiais nucleares, produção de combustível para os reatores da Marinha dos Estados Unidos e realiza “trabalho complementar para outras entidades governamentais e do setor privado.”

Oak Ridge foi construída pelo governo dos EUA em 1942, como parte do “Projeto Manhattan” para construir a primeira bomba atômica do mundo. A comunidade planejada de cerca de 75.000 residentes foi inicialmente envolta em segredo e administrada pelo governo federal, mas incorporada como cidade em 1959.