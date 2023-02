Juntas, Rússia e China podem garantir a segurança e estabilidade globais, apontam especialistas

Tal ficou visível no encontro entre Vladimir Putin, presidente da Rússia , e Wang Yi, chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China , onde foi declarado o reforço da cooperação estratégica bilaterais. Antes disso, o responsável chinês teve reuniões com Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, e Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança russo. Putin também