Aperto de mão de Wang Yi mostra sua afeição por Putin, diz especialista

“Para a cultura empresarial asiática, se estamos falando da Coréia, China – estamos indo nessa direção – um aperto de mão no qual a segunda mão participa e, em geral, em princípio, qualquer transferência de qualquer item – seja um cartão de visita , por exemplo, com a participação de duas mãos é muito mais respeitoso do que se fosse feito com uma mão”, disse Baranova à RIA Novosti.