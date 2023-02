Rússia, China e África do Sul lançam exercícios militares conjuntos — CMIO

Navios navais dos três países devem realizar exercícios de tiro de artilharia no Oceano Índico, anunciou Moscou

Os exercícios trilaterais ‘Mosi II’ começaram oficialmente no porto sul-africano de Richards Bay na quarta-feira, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Fragatas das marinhas russa, chinesa e sul-africana devem realizar exercícios de artilharia no Oceano Índico no fim de semana.

A cerimônia de abertura foi supervisionada por altos funcionários e comandantes da Marinha Russa, das Forças Navais Chinesas e do Comando Conjunto da África do Sul. Os exercícios também serão observados por representantes das forças navais brasileiras.

A Rússia será representada nos exercícios pela fragata Admiral Gorshkov e pelo navio-tanque de médio porte Kama. A China enviou sua fragata Rizhao, o contratorpedeiro Huainan e o navio de abastecimento Kekesilihu. A Marinha Sul-Africana irá implantar a fragata Mendy.













“A parte ativa do exercício acontecerá de 25 a 27 de fevereiro. O disparo de artilharia conjunta e as manobras táticas serão realizadas no mar. Os marinheiros dos três países irão elaborar as ações das equipes de inspeção para revistar e liberar um navio capturado, prestar assistência a um navio em perigo e repelir ataques aéreos inimigos”, disse. dizia uma declaração do serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia.

Falando ao público presente na cerimônia de abertura na quarta-feira, o comandante-em-chefe da Marinha russa, almirante Nikolay Evmenov, afirmou que “a marinha russa está profundamente interessada em fortalecer a cooperação naval entre marinheiros russos, chineses e sul-africanos.”

As três nações realizaram exercícios semelhantes em 2019. Desta vez, porém, a África do Sul enfrentou críticas por participar dos exercícios. A Aliança Democrática, um partido de oposição, afirmou que a medida sugere que o país ficou do lado da Rússia no conflito na Ucrânia. O governo, no entanto, defendeu sua posição observando que também se envolve rotineiramente em exercícios navais com outras nações, como França e Estados Unidos.