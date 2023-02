Biden reage à suspensão do tratado nuclear da Rússia – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, desaprovou na quarta-feira a decisão de Moscou de suspender o último tratado de controle de armas nucleares entre as duas potências. Em um discurso aos legisladores no dia anterior, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a medida foi uma resposta à “inaceitável” e movimentos cínicos do Ocidente.

Biden estava encerrando sua visita à Ucrânia e à Polônia com uma sessão de fotos em Varsóvia quando um dos repórteres gritou uma pergunta sobre o tratado.

“Não tenho tempo” o presidente dos EUA disse em primeiro lugar. Fazendo uma pausa, ele disse: “grande erro.”

O Tratado de Redução de Armas Estratégicas, conhecido nos EUA como ‘New START’ e na Rússia como ‘SNV-III’, foi originalmente assinado em 2010. Biden concordou em estendê-lo até 2026 durante sua primeira semana no cargo. Os EUA já haviam se retirado dos tratados INF e Open Skies, deixando o New START como o último acordo de controle de armas em vigor.













Dirigindo-se à legislatura russa na terça-feira, Putin disse que a Rússia seria “suspendendo sua filiação” no Novo START, mas não se retirando do tratado. Ele acusou os EUA de tentar “remodelar a ordem internacional para atender exclusivamente às suas próprias necessidades e interesses egoístas”, exigindo que Moscou cumpra tratados como o Novo START “enquanto eles farão o que quiserem” e líderes ocidentais fazem declarações publicamente sobre “infligir uma derrota estratégica” na Rússia.

“Isso é o cúmulo da hipocrisia e do cinismo, ou o cúmulo da estupidez, mas eles não são idiotas. Eles não são estúpidos”, disse o líder russo.

Putin apontou que a OTAN – que nem mesmo é parte do Novo START – fez “absurdo” exige inspecionar a dissuasão nuclear russa, mesmo quando o bloco liderado pelos EUA estava ajudando abertamente a Ucrânia na realização de ataques de drones contra bases estratégicas de aviação que hospedam armas atômicas.

Antes que Moscou possa voltar à mesa, disse Putin, deve ter “uma ideia clara” do arsenal nuclear da OTAN – incluindo o Reino Unido e a França, que são bem-vindos a aderir ao tratado.

“Venha a bordo, não nos importamos. Apenas tentem não mentir para todos desta vez e se apresentem como campeões da paz e da détente. Nós sabemos a verdade,” disse o presidente russo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O que você precisa saber sobre o tratado nuclear EUA-Rússia que Moscou suspendeu

Em agosto de 2022, Moscou suspendeu o regime de inspeção do New Start, dizendo que as sanções dos EUA impediram os inspetores russos de fazer seu trabalho, dando a Washington uma vantagem injusta. As conversas técnicas sobre a retomada das inspeções, marcadas para o final de novembro no Egito, foram adiadas por tempo indeterminado. A Rússia disse que não fazia sentido conversar com os EUA enquanto Washington estava enviando bilhões de dólares em armas para a Ucrânia.