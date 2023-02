Lavrov agradeceu a Wang Yi por uma posição equilibrada sobre a Ucrânia

Após a reunião, Lavrov disse que a Rússia e a China estão prontas para defender os interesses um do outro com base no respeito ao direito internacional e no papel central da ONU, e Wang Yi observou que os dois estados estão “se movendo com firmeza e confiança de acordo com a formação de um mundo multipolar”. O diplomata chinês acrescentou que aguarda novos acordos. Mais tarde, ele foi recebido no Kremlin por Vladimir Putin.