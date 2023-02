Departamento de Estado explica corte de laços com grupo financiado por Soros – CMIO

Os contribuintes dos EUA estavam financiando um esforço para colocar sites de notícias conservadores na lista negra, de acordo com pesquisa do Washington Examiner

O Departamento de Estado dos EUA disse na terça-feira que retirou o financiamento do Índice Global de Desinformação (GDI), apoiado por George Soros, depois que foi revelado que a organização estava trabalhando para privar os meios de comunicação conservadores de receitas publicitárias.

A GDI é uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido que descreve sua missão como “interrompendo o negócio de desinformação”. Ele faz isso compilando listas de “alto risco” veículos de notícias e informações – predominantemente de direita e antiliberais – e repassando-os aos anunciantes, que por sua vez se recusam a veicular anúncios nos sites.

De acordo com uma investigação recente do Washington Examiner, a GDI recebeu mais de US$ 200.000 do National Endowment for Democracy e cerca de US$ 100.000 do Global Engagement Center, ambas entidades do Departamento de Estado dos EUA. O financiamento se soma a quantias não reveladas do financista bilionário Soros e do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, ambos listados como doadores em seu site.













A ‘lista de exclusão dinâmica’ da GDI apresenta mais de 2.000 sites, e a CEO da organização, Clare Melford, afirma que a lista negra “teve um impacto significativo na receita de publicidade desses sites.”

Quando a GDI analisou os sites de notícias americanos em busca de possíveis alvos, os legisladores republicanos ficaram indignados ao descobrir que os sites conservadores e libertários eram considerados os “dez fontes de notícias on-line mais arriscadas,” e exigiu que o Departamento de Estado retirasse seu financiamento.

O National Endowment for Democracy disse ao Washington Times na terça-feira que “não fornecerá mais suporte financeiro à GDI”, como isso “não pode financiar nada que se concentre nos Estados Unidos.” Um porta-voz do Global Engagement Center disse que seu papel é “identificar narrativas, tendências e técnicas de desinformação estrangeiras, estatais e não estatais, destinadas a minar… as políticas, segurança ou estabilidade dos Estados Unidos.”

Ambas as ramificações do Departamento de Estado continuam sendo instrumentos formidáveis ​​do poder brando americano. Nos últimos meses, o National Endowment for Democracy patrocinou uma reunião de autoridades e delegados anti-China em Taiwan e promoveu agências de notícias anti-governamentais durante os protestos no Irã. O Global Engagement Center, por sua vez, financiou videogames para alertar as crianças sobre os perigos dos chamados “desinformação,” lançando os jogos no Reino Unido, Ucrânia, Letônia, Iraque e Arábia Saudita.

Na corrida para a eleição de 2020 nos EUA, o Global Engagement Center também desempenhou um papel fundamental ao pressionar o Twitter para censurar contas vinculadas “para o governo russo”, apesar de não conseguir provar nenhum vínculo.