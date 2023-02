Lavrov visitará a Índia e participará da reunião dos chanceleres do G20

O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, fará uma visita à Índia no início de março e, nos dias 1 e 2 de março , participará de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Délhi, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, na quarta-feira.