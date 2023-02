EUA e Noruega fazem missões secretas desde a Guerra no Vietnã, diz autor do artigo sobre Nord Stream

Ele observou que em 1964 os marinheiros noruegueses admitiram ter participado de uma operação relacionada à CIA na costa do Vietnã. Naquela época, a Marinha norueguesa enviou navios aos norte-americanos, incluindo lanchas de patrulha. De acordo com Hersh, que cita fontes, navios de patrulha chegaram a uma base no Vietnã no início de 1964. Declarava-se que capitães noruegueses deveriam treinar marinheiros americanos e vietnamitas, mas posteriormente eles participaram dos ataques. Mais tarde a Noruega vendeu no mínimo mais 18 lanchas.