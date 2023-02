Medvedchuk entrou com uma ação contra a Verkhovna Rada

Zelensky, na primavera de 2022, assinou uma lei que proíbe partidos “pró-russos” na Ucrânia. De acordo com a decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa do país, mais de 15 partidos foram incluídos em seu número, entre os quais a Plataforma de Oposição – Pela Vida. O ministro da Justiça, Denys Malyuska, disse que as atividades dos deputados do partido estariam sob estreita supervisão das autoridades, no futuro eles poderiam ser privados de seus mandatos.