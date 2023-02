China traça metas diplomáticas com a Rússia — CMIO

Pequim está buscando “um novo horizonte” nas relações com Moscou, disse o conselheiro de Estado Wang Yi

Moscou e Pequim buscam estreitar os laços e continuam empenhados em construir uma “multipolar” mundo, disse o conselheiro de Estado chinês, Wang Yi, na quarta-feira. Os comentários foram feitos quando o principal diplomata da China se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Moscou.

“Apesar da volatilidade do estado das relações internacionais, China e Rússia… estão trabalhando firme e resolutamente em direção a um mundo multipolar,” Wang disse, conforme citado pela RIA Novosti.

Wang, que chefia o Comitê de Relações Exteriores do Partido Comunista Chinês, acrescentou que Pequim continuará a conduzir uma política externa independente baseada em “o espírito de benefício mútuo”.

Ele afirmou que a China está tentando “abrir novos horizontes em termos de cooperação não apenas com a Rússia, mas também com outros países.”

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse que Moscou e Pequim estão “prontos para defender os interesses uns dos outros com base no respeito ao direito internacional e no papel central da ONU.”













Durante sua viagem, Wang se encontrou com Nikolay Patrushev, chefe do Conselho de Segurança da Rússia. O diplomata manteve um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin.

A China se recusou a impor sanções a Moscou e acusou os EUA de atiçar o conflito na Ucrânia. Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, marcou Washington “o maior disruptor” de ordem internacional.

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, também pediu “certos países a parar imediatamente de alimentar o fogo” na Ucrânia.