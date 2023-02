Gigante fintech do Reino Unido pode ter um problema na Rússia – The Guardian – CMIO

A empresa britânica de tecnologia financeira Revolut não conseguiu obter uma licença bancária do regulador financeiro do Reino Unido por mais de dois anos porque seu cofundador é de origem russa, informou o jornal The Guardian na segunda-feira, citando funcionários do órgão regulador, banqueiros e atuais e ex-funcionários da empresa.

O co-fundador da start-up, Nikolay Storonsky, emigrou para o Reino Unido, onde acabou obtendo a cidadania britânica, em 2004. No entanto, suas conexões familiares são um desafio para os oficiais de inteligência ocidentais e as agências policiais do Reino Unido. O pai de Storonsky ocupa um cargo sênior na gigante estatal de energia da Rússia, Gazprom, e está na lista de sanções dos EUA desde 2014.

Entre outras razões para a prorrogação, as fontes não identificadas citaram o atraso na apresentação de contas, violações regulatórias da UE, multas e um ambiente de trabalho agressivo que supostamente forçou vários funcionários importantes a deixar a empresa.

A Revolut solicitou uma licença bancária ao regulador financeiro britânico em 2021 e ainda aguarda aprovação. Alguns dos rivais menores da empresa receberam uma licença bancária no Reino Unido na metade do tempo.













O regulador teria levantado questões sobre a cultura corporativa da empresa e a rotatividade de pessoal. No final de 2022, seus ex-funcionários disseram ao Financial Times que a empresa havia “competição feroz” que encoraja os funcionários a se comportarem de forma beligerante.

Enquanto a Revolut costumava alegar que a empresa tinha um “cultura de alto desempenho” em janeiro, a empresa anunciou planos de contratar psicólogos e especialistas em ciências comportamentais.

Além disso, os reguladores do Reino Unido estão cientes dos problemas que seus colegas descobriram na Lituânia, onde o Revolut obteve sua licença bancária da UE em 2018. Lá, ele enfrentou duas investigações parlamentares sobre seus links russos e foi penalizado por violações regulatórias, violações de dados e falha em arquivar suas contas financeiras em tempo.

A empresa foi multada separadamente em € 200.000 por não coletar informações adequadas sobre seus clientes e suas transações, e outros € 70.000 pelo banco central da Lituânia por não arquivar contas financeiras auditadas no prazo.

