Biden chamou a decisão de Moscou de suspender a participação no START como um erro

O presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, em uma mensagem à Assembleia Federal, disse que a Rússia está suspendendo a participação no Tratado Russo-Americano de Redução de Armas Estratégicas, enfatizando que o país não está se retirando do tratado. Ele observou que, antes de retornar à discussão, “devemos entender por nós mesmos o que países como a França e a Grã-Bretanha ainda reivindicam e como levaremos em consideração seus arsenais estratégicos, ou seja, o potencial de ataque combinado do (Atlântico Norte) aliança”.