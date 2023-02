Putin revela os planos de fornecimento de grãos da Rússia — CMIO

O país exportará de 55 a 60 milhões de toneladas de grãos em 2022-2023, disse o presidente

A Rússia colheu uma safra recorde de grãos no ano passado, com a expectativa de que as exportações atinjam volumes antes considerados irrealistas, anunciou o presidente Vladimir Putin na terça-feira.

Os agricultores russos colheram mais de 150 milhões de toneladas de grãos, incluindo mais de 100 milhões de toneladas de trigo, disse o chefe de Estado durante seu discurso anual à Assembleia Federal.

“Até o final do ano agrícola, ou seja, até 30 de junho de 2023, poderemos levar o volume total de exportação de grãos para 55 a 60 milhões de toneladas”, disse. informou, acrescentando que há uma década o objetivo “parecia um conto de fadas, um plano absolutamente irreal.”

Segundo os últimos dados fornecidos pelo serviço de estatísticas da Rússia, a safra foi de 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 26,7% em relação a 2021. O número superou as projeções oficiais anteriores, que previam que as safras de grãos totalizariam 150 milhões de toneladas. Dados mostram que só a safra de trigo atingiu 104,4 milhões de toneladas no ano passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia aumenta exportações globais de alimentos

O recorde anterior da safra de grãos foi estabelecido pelo país em 2017, quando colheu 135,5 milhões de toneladas.

A Rússia também deve manter sua posição como o maior exportador mundial de trigo, apesar das sanções ocidentais que representam problemas comerciais para o país. Em janeiro, o Ministério da Agricultura da Rússia revisou sua previsão de exportação para cima de 50 milhões de toneladas para 55 a 60 milhões de toneladas até 30 de junho devido à maior demanda global.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT