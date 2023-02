MRE do Irã anuncia sanções contra ministros da França, funcionários da UE e militares do Reino Unido

De acordo com a agência Tasnim, a pasta havia alertado na segunda-feira (20) que retaliaria ações semelhantes tomadas anteriormente pelo bloco europeu e por Londres contra dezenas de indivíduos e entidades iranianas sobre o que eles chamam “de abordagem da República Islâmica” em relação aos protestos apoiados por estrangeiros que eclodiram no país desde setembro passado.

A declaração do ministério referiu-se às medidas recíprocas como “contra-ação” aprovadas pelas “autoridades relevantes” da República Islâmica e autorizadas pelos “mecanismos de contra sanções” do país.

A pasta especificou algumas das razões para a promulgação das medidas recíprocas como o “apoio ao terrorismo e grupos terroristas” da UE e do Reino Unido e seu “incitamento a atos de terror e violência contra o povo iraniano”. De acordo com a mídia, os órgãos de inteligência do Irã encontraram pegadas de agências de espionagem norte-americanas e ocidentais nos protestos.

O ministério denunciou ainda o bloco e Londres a por sua “interferência nos assuntos internos da República Islâmica”, sua “propagação de falsidade e desinformação sobre o Irã”. Também os condenou por sua cooperação com as sanções americanas contra o país, que equivaliam a ““.

Segundo o ministério, as medidas recíprocas de Teerã determinam a proibição da emissão de vistos para os sancionados e a proibição de sua entrada no Irã. As medidas também ordenam contas bancárias e congelamento de ativos contra os indivíduos e entidades designados.

A lista apresenta ainda oito indivíduos britânicos, incluindo o Comissário Assistente para Operações Especializadas no Serviço de Polícia Metropolitana, Matthew Jonathan Jukes; membro do Conselho de Administração do The Jewish Chronicle, Alan Jacob, e seis oficiais militares.