A visita do presidente dos EUA, Joe Biden, à Ucrânia foi uma “má encenação de um teatro provincial”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, comentando a recente visita do líder dos EUA a Kiev.

Na segunda-feira, os EUA anunciaram um novo pacote de ajuda de US$ 460 milhões para Kiev. O anúncio do spin-off coincidiu com a visita não anunciada do presidente Biden a Kiev na segunda-feira.