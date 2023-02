Ao deixar Ohio para visitar Kiev, Biden deu a Trump uma grande vitória política – CMIO

A viagem surpresa de Joe Biden à Ucrânia foi um erro fatal para sua posição doméstica

Já se passaram semanas desde o descarrilamento do trem em Ohio, ocorrido em 3 de fevereiro, provocando a evacuação da cidade de East Palestine e criando um desastre ambiental. A situação foi recebida com silêncio de rádio virtual dos democratas. O secretário de Transporte dos EUA, Pete Buttigieg, não abordou publicamente o assunto até 14 de fevereiro enquanto uma semana depois o presidente Joe Biden fez uma visita surpresa a Kiev, em 20 de fevereiro, para aumentar o apoio ao esforço de guerra da Ucrânia, anunciando US$ 500 milhões em nova ajuda militar ao país.

Enquanto o Partido Democrata governante está ignorando completamente o descarrilamento, a água, o ar e o solo contaminados, eles continuam a dar dinheiro e armas de mão beijada ao governo ucraniano. Isso proporcionou uma oportunidade para o Partido Republicano se pintar como heróis para o americano médio. O ex-presidente e atual candidato presidencial Donald Trump anunciou que visitará a cidade devastada em 22 de fevereiro.

O prefeito da Palestina Oriental, Trent Conaway, chamou a viagem de Biden à Ucrânia de “maior tapa na cara.” Ele disse à Fox News que este “diz a você agora, ele não se importa conosco. Ele acrescentou que Biden “pode enviar todas as agências que quiser, mas descobri esta manhã em um dos briefings que ele estava na Ucrânia dando milhões de dólares para as pessoas de lá, não para nós e estou furioso.













Enquanto isso, autoridades estaduais e federais de ambas as partes garantiram aos moradores locais que tudo está bem e que a água da cidade é segura. No entanto, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) de Biden considerou a água segura para beber com base em apenas algumas amostras de laboratório contaminadas fornecidas pela Norfolk Southern, a empresa ferroviária responsável pela catástrofe. Aparentemente, a EPA nunca testou as próprias amostras de água.

Segundo relatos, a companhia ferroviária planeja criar um fundo de US$ 1 milhão para os residentes da Palestina Oriental, que, como comentam os comentaristas, apontou, está muito abaixo dos US$ 4 bilhões gastos em recompras de ações no ano passado. Ao todo, isso equivale a cerca de US$ 200 cada para os quase 5.000 residentes da cidade. Aparentemente, isso é tudo o que a empresa pensa que deve pagar por esse desastre ambiental.

A cereja do bolo é que a Norfolk Southern está supostamente pedindo à Suprema Corte do país que anule uma ação movida por um trabalhador ferroviário doente e ajude a empresa a bloquear futuras ações judiciais contra si mesma por causa do incidente. O governo Biden agora está do lado da empresa, como fez em dezembro, quando pressionou um “acordo magro” sobre trabalhadores ferroviários em todo o país que ameaçavam entrar em greve devido a preocupações com salários e condições de trabalho.

Além disso, se o secretário Buttigieg, o cara encarregado de regulamentar a indústria ferroviária, fosse questionado sobre o que é o grande problema, ele responderia dizer você, “Embora essa situação horrível tenha recebido muita atenção, há cerca de 1.000 casos por ano de descarrilamento de trem.” O DoT está sendo duramente criticado por não restabelecer uma regra de segurança ferroviária da era Obama para implementar novos sistemas de frenagem, já que as ferrovias do país ainda usam tecnologia da era da Guerra Civil. O governo Trump revogou esse mandato e o governo Biden não o colocou de volta os livros. Então, seja o que for, apenas se acostume.

A história do que aconteceu em Ohio é verdadeiramente um conto de ganância corporativa desenfreada, juntamente com políticos que não querem regular a indústria ferroviária por causa dos poderosos interesses em Washington que a sustentam. Transcende as linhas partidárias. Tanto os republicanos quanto os democratas são culpados por não regulamentar as ferrovias e por divulgar a propaganda da empresa após o incidente de 3 de fevereiro, até mesmo por não cumprir seus testes internos de água. A corrupção em exibição realmente confunde a mente.













Estranhamente, tudo o que Biden teve que fazer foi mostrar pelo menos a menor quantidade de empatia necessária para “ganhar” a batalha política que se seguiu. Literalmente, apenas para estar fisicamente no local do incidente, apertar as mãos, beijar bebês e fazer um discurso onde promete ajudar os afetados. Mas, em vez de fazer o mínimo absoluto, ele voa meio mundo até a Ucrânia e promete meio bilhão de dólares, além dos bilhões já doados, para uma guerra que nada tem a ver com os interesses do americano médio.

Biden acabou de dar uma porção saudável de pontos políticos a Donald Trump em uma bandeja de prata. Sem dúvida, Trump apontará a hipocrisia, a falta de interesse ou cuidado de Biden e talvez até sua implacável agenda pró-guerra. Será um discurso que muitos independentes podem achar atraente e certamente abordará a angústia da classe trabalhadora branca do meio-oeste americano, que é, observe-se, um grupo demográfico essencial para qualquer um que queira se tornar presidente dos Estados Unidos.

O fracasso do governo Biden nessa questão é imenso. Não é apenas que ele falhou materialmente em salvaguardar o bem-estar dos americanos, mas também fez de Trump, cuja administração presidencial anterior foi uma calamidade absoluta para a classe trabalhadora, o vencedor em tudo isso. É difícil encontrar uma explicação para como alguém com 52 anos de experiência política pode estragar tudo de forma tão massiva.