Após conversa com EUA, Filipinas e Austrália acertam patrulhas marítimas conjuntas contra China

Nesta quarta-feira (22), asdiscutiram a realização de patrulhas conjuntas no mar do Sul da China dias após Manilacom os Estados Unidos sobre a necessidade de combater a assertividade da China na hidrovia estratégica.

De acordo com a Reuters, o ministro da Defesa australiano, Richard Marles , e seu homólogo filipino, Carlito Galvez , disseram na reunião na capital flilipina que planejam fazer o encontro anualmente para aprofundar seus laços de segurança .

“Conversamos hoje [22] sobre a possibilidade de explorar patrulhas conjuntas e continuaremos esse trabalho e esperamos que isso se concretize em breve. […] Como países comprometidos com a ordem global baseada em regras, é natural que pensemos em maneiras pelas quais podemos cooperar a esse respeito”, afirmou Marles.

Com algumas reivindicações marítimas sobrepostas, as Filipinas estão intensificando suas tentativas de combater o que descrevem como “atividades agressivas” da China na região.

Na terça-feira (21), uma aeronave da(PCG) sobrevoou o mar do Sul da China como parte dos esforços para aumentar sua presença em águas contestadas e proteger o que diz ser seu território marítimo.

Também ontem, o ministro da Defesa filipino teve uma ligação com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, onde discutiram a retomada das atividades marítimas combinadas na região, de acordo com um comunicado do Pentágono citado pela mídia.