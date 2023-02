Przemysław Piasta também condenou a política externa da Polônia, que “acaba de entrar em um conflito armado com um pé, concordando em formar a Legião de Voluntários, que será colocada sob o comando ucraniano”. Isso significa, acredita o especialista, que em breve a televisão russa e a mídia poderão entrevistar jovens poloneses feitos prisioneiros. E tudo isso apenas para “ter a oportunidade de balançar simbolicamente o rabo com alegria no dia claro da visita do Sol dos Povos”.