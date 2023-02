Nenhuma simpatia por magnatas perdendo palácios e iates no exterior – Putin – CMIO

As pessoas comuns se lembram das privatizações obscuras dos anos 1990 e da ostentação de riqueza pelas novas elites, disse o presidente

Russos comuns não sentem simpatia por seus compatriotas ricos que tiveram seus bens congelados por países ocidentais, afirmou o presidente Vladimir Putin na terça-feira.

Dirigindo-se à Assembleia Federal em seu principal discurso do programa anual, ele argumentou que em suas conversas na cozinha os russos comuns se lembravam tanto da privatização da década de 1990 quanto do consumo conspícuo das novas elites.

“Nenhum dos cidadãos comuns da Rússia sentiu pena daqueles que perderam seu capital em bancos estrangeiros. Não tiveram pena de quem perdeu seus iates e palácios no exterior”, sublinhou Putin.

Ele lembrou “desequilíbrios” enfrentado pela economia pós-soviética quando a Rússia começou a construir o país novamente do zero, alinhando-se com o Ocidente.

“Éramos considerados como fonte de matéria-prima”, Putin disse, enfatizando que a Rússia levou anos para quebrar essa tendência. Enquanto isso, em vez de expandir a produção e criar empregos na Rússia, os ricos “elite” gastaram dinheiro em bens de luxo como iates, mansões e na educação de seus filhos no exterior, apontou Putin.

Como resultado, a imagem do Ocidente como porto seguro para o capital tornou-se “um falso” e tudo foi tirado dos oligarcas – economias, casas e também seus iates.

“Eles foram simplesmente roubados lá e até o dinheiro ganho legalmente foi levado embora”, disse o presidente, acrescentando que um estilo de vida ocidental atraente acabou sendo uma ilusão.

