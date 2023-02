A oposição moldava anunciou uma nova ação de protesto

“A próxima ação no âmbito da campanha “Movimento para o Povo” acontecerá no dia 28 de fevereiro no centro de Chisinau. Todos os cidadãos que não podem pagar altas contas de serviços públicos estão convidados para esta manifestação. Não vimos nenhum entendimento das autoridades que a população precisa ser compensada pelos danos dos meses de inverno. Por que o atual governo encontra dinheiro para armamentos, mas não tem dinheiro para pagar as contas. Além disso, o governo informou que a alfândega trouxe valores recordes para o orçamento, o imposto arrecadou 40% mais dinheiro do que no ano passado. Dinheiro do orçamento – este é o dinheiro do povo”, disse Tauber na quarta-feira em entrevista a um correspondente da RIA Novosti.