Cidade dos EUA atingida pelo quarto descarrilamento de trem em 10 meses – CMIO

Equipes da Union Pacific foram chamadas para limpar o local depois que 31 carros carregando carvão descarrilaram em Nebraska

Um trem da Union Pacific que transportava carvão sofreu um descarrilamento catastrófico no extremo leste de Gotemburgo, Nebraska, na manhã de terça-feira, no quarto acidente do tipo a acontecer na pequena cidade em apenas 10 meses. Equipes de emergência e da ferrovia foram enviadas ao local para limpeza depois que 31 carros que transportavam carvão caíram em um acidente retorcido.

“Parece que acontece o tempo todo” residente local Jesse Ambler disse ao Daily Mail. “A companhia ferroviária continua demitindo pessoas e construindo trens cada vez mais longos, mas com menos pessoas para manter os trilhos”, ele explicou, descrevendo o trecho de trilhos devastado pelo desastre como “uma das ferrovias mais movimentadas da América.”

Union Pacific reivindicou “ninguém se feriu” em um comunicado divulgado na terça-feira, revelando que o tráfego ferroviário já havia reaberto em um dos três trilhos principais menos de seis horas após o acidente. Sua causa ainda era “sob investigação.”

Houve três outros descarrilamentos da Union Pacific na área no ano passado. Outro trem de carvão descarrilou em maio a sudeste de Gotemburgo, seguido apenas um mês depois por um incidente semelhante perto da cidade. O terceiro atingiu em novembro perto da vizinha Lexington.













O acidente de terça-feira ocorre quando o público dos EUA está cada vez mais alarmado com um aparente aumento de acidentes, após um incidente catastrófico em East Palestine, Ohio, no início deste mês. Um trem Norfolk Southern transportando 10 vagões cheios de materiais perigosos descarrilou misteriosamente em um trecho reto dos trilhos em 3 de fevereiro, vazando produtos químicos tóxicos, incluindo cloreto de vinila, na área circundante. As autoridades locais e a empresa ferroviária, determinadas a retomar o tráfego ferroviário, atearam fogo ao cloreto de vinila no que foi explicado aos habitantes da cidade como um seguro “queima controlada”.

No entanto, especialistas alertaram que o naufrágio e a enorme nuvem tóxica criada pela queima podem dar origem a um dos piores desastres ambientais da história dos Estados Unidos. Em um vídeo postado por moradores nas redes sociais, o rio Ohio, que fornece água potável para um décimo da população dos EUA, parecia estar totalmente contaminado. O fracasso percebido do secretário de Transportes, Pete Buttigieg, em agir de forma decisiva até quase três semanas após o acidente, desencadeou pedidos de demissão.