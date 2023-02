América Latina precisa diversificar formas de cooperação com a China, dizem analistas

Mas o que despertou o interesse da China na América do Sul e na América Latina? Que benefícios Pequim traz para a região?conversaram com Renato Ungaretti, mestre em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e Amanda Harumy, professora de relações internacionais no Centro Universitário Fundação Santo André (FSA), doutoranda em integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (Prolam), da Universidade de São Paulo (USP), e diretora do Instituto Diplomacia para Democracia.