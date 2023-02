Senadores bielorrussos aprovam projeto de lei sobre possibilidade de execução por alta traição

MINSK, 22 de fevereiro – RIA Novosti. Os senadores bielorrussos aprovaram na sessão de quarta-feira um projeto de lei sobre a possibilidade de pena de morte para funcionários que cometeram traição contra o Estado, informou o serviço de imprensa da câmara alta do parlamento da república. Os senadores bielorrussos aprovaram na sessão de quarta-feira um projeto de lei sobre a possibilidade de pena de morte para funcionários que cometeram traição contra o Estado, informou o serviço de imprensa da câmara alta do parlamento da república.

Na véspera do projeto de lei “Sobre a mudança dos códigos de responsabilidade penal”, aprovado na leitura final da câmara baixa do parlamento. O projeto de lei deve ser assinado pelo presidente para entrar em vigor.

Segundo a assessoria de imprensa, os senadores analisaram o projeto de lei na quarta-feira. “O projeto de lei visa aumentar o grau de proteção da segurança pública e do estado contra ameaças terroristas e outras, bem como fortalecer a função preventiva do Código Penal da República da Bielorrússia”, o canal Telegram da câmara alta do parlamento relatórios.

Ressalta-se que “para prevenir a difusão de informações reabilitadoras do terrorismo e para impedir o reconhecimento da prática e ideologia do terrorismo como modelos corretos e solidários de comportamento, estabelece-se a responsabilidade penal pela promoção do terrorismo”.

Anteriormente, na câmara baixa do parlamento, foi relatado que o projeto de lei prevê a possibilidade de aplicar uma medida excepcional de punição na forma de pena de morte a funcionários que ocupam cargos públicos e pessoas sujeitas ao status de soldado que cometeram um crime de acordo com o artigo do código penal “Traição ao estado”. Prevê ainda a possibilidade de aplicação de pena em forma de multa pela prática de crimes contra a paz e a segurança da humanidade, a segurança pública, a segurança no trânsito, a saúde pública e o Estado, além de aumentar o valor da multa pela prática de tais crimes para 50.000 unidades básicas.

A proposta de lei prevê a exoneração de responsabilidade penal dos cidadãos que tenham participado na preparação de crimes previstos nos artigos “ataque a instituições de proteção internacional” e “sabotagem”, se estes, por alerta atempado aos órgãos do Estado ou por qualquer outra forma auxiliarem na prevenção esses crimes.

A legislação bielorrussa é proposta para ser complementada com um artigo “violação dos requisitos para a proteção de segredos de estado”, que prevê responsabilidade criminal pelo movimento ilegal deliberado de um portador de segredos de estado com segredos da Bielorrússia ou estados estrangeiros transferidos para a república fora de suas fronteiras. O projeto de lei prevê um aumento para dez dias do período durante o qual uma pessoa pode ser detida sob suspeita imediata sob os artigos “traição contra o estado”, “conspiração ou outras ações cometidas para tomar o poder do estado”, “espionagem”, “encobrimento atividade”, “ato de terrorismo contra um estadista ou figura pública”, “sabotagem”. Propõe-se também aumentar para 20 dias o período durante o qual essas pessoas devem ser acusadas.