Investir internamente ajudará a preservar a riqueza e ajudará a economia, de acordo com o presidente

Os empresários russos devem investir mais em seu próprio país para apoiar a economia e preservar sua própria riqueza, de acordo com o presidente Vladimir Putin.

Durante seu discurso à Assembleia Federal na terça-feira, Putin exortou os empresários que atualmente enfrentam o “comportamento predatório do Ocidente” como resultado de sanções para não se apegar ao passado e tentar processar alguém no exterior. É inútil “correr com as mãos estendidas e humilhar-se”, disse o presidente, observando que os havia alertado sobre esses riscos anteriormente.

De acordo com Putin, as grandes empresas russas devem entender que, para o Ocidente, elas permanecerão estranhas de segunda categoria e os títulos de “conde, par e prefeito” não vai ajudar.

“As fontes de bem-estar e o futuro dos empresários da Federação Russa devem estar em seu país natal, então haverá uma economia forte e autossuficiente”, disse. Putin enfatizou, encorajando as empresas a reorientar seus investimentos.

“Estou me dirigindo aos representantes de nossos negócios [community]Conheço muitos pessoalmente e há muitos anos … Lance novos projetos, ganhe dinheiro, invista na Rússia, invista em empresas e empregos, ajude escolas e universidades”, instou o presidente.

