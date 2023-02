Medvedev: se EUA querem derrotar a Rússia, estamos à beira de um conflito mundial

“Ontem [21] houve o discurso do presidente da Rússia à Assembleia Federal que, entre outras coisas, anunciou a suspensão de nossa participação no Novo START. Uma decisão amadurecida, cuja inevitabilidade apontei no ano passado, decisão que foi motivada pela guerra declarada pelos EUA e outros países da OTAN ao nosso país”, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança em seu canal no Telegram.