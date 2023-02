Berlusconi responde à gafe de ‘bombardeio’ de Zelensky – mídia – CMIO

O ex-primeiro-ministro italiano supostamente insiste que viu os horrores da guerra, depois que o presidente da Ucrânia alegou que nunca havia sofrido um ataque aéreo

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi reagiu contra o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que sugeriu que a posição do político italiano sobre o conflito na Ucrânia se baseia no fato de ele nunca ter sofrido um bombardeio, informaram vários meios de comunicação locais na quarta-feira.

Na terça-feira, falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni, Zelensky criticou Berlusconi por afirmar no início deste mês que Kiev poderia ter evitado o conflito com Moscou se tivesse “parou de atacar” as duas repúblicas de Donbass, que optaram por se juntar à Rússia neste outono.

O ex-primeiro-ministro italiano disse ainda na altura que se tivesse sido primeiro-ministro nunca teria ido falar com o presidente ucraniano, acrescentando que vê “o comportamento deste cavalheiro é muito, muito negativo.”

Em uma dura repreensão, Zelensky afirmou que a política de Berlusconi “casa nunca foi bombardeada por mísseis diariamente.” Ele continuou dizendo que Berlusconi “não tinha acordado às 3 da manhã por causa de um apagão” para fazer algum trabalho doméstico em antecipação a uma queda de energia prolongada.













Apesar de não ter uma resposta oficial, o ex-primeiro-ministro italiano desabafou indignação com seus seguidores, segundo a mídia local. “O que esse senhor sabe sobre mim? Ele não sabe nada. Eu experimentei os bombardeios quando criança”, Berlusconi teria atirado de volta.

Segundo os partidários de Berlusconi, citados pelo jornal Il Giornale d’Italia, ele ficou surpreso que o encontro entre os líderes italiano e ucraniano em Kiev, que deveria ter sido dedicado a outros assuntos, tenha sido ofuscado por tal ataque verbal.

“Não é verdade que não conheço a guerra, também fui deslocado quando criança, vivi os horrores da guerra”, Berlusconi teria dito.

O ex-primeiro-ministro italiano, nascido em 1936 na Itália fascista, disse que testemunhou em primeira mão os bombardeios aliados em Milão em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial, com uma bomba caindo em sua rua, levando sua família a se mudar para o Vila.

Desde o início da operação russa na Ucrânia há quase um ano, Berlusconi pediu repetidamente a Moscou e Kiev que concordassem com um cessar-fogo enquanto oferecia sua mediação pessoal.