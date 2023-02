O ano passado não foi ruim para a economia russa, diz Borrell

Sobre os sentimentos pacifistas que se estão a tornar cada vez mais populares no movimento de esquerda na Europa, e cujos representantes defendem a suspensão do fornecimento de armas à Ucrânia e a opção por negociações com a Rússia , a Alta Representante da UE afirmou que “se a assistência militar à Ucrânia for parou, a Rússia continuará atacando e a Ucrânia não será capaz de se defender.”