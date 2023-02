Alcorão é o único texto religioso 'protegido de queima' pela polícia sueca, diz mídia

Após a recente turbulência, a polícia sueca começou a proibir a queima do Alcorão por razões de segurança. Outros livros religiosos além do Alcorão não são cobertos pela proibição, de acordo com documentos internos da polícia obtidos pela imprensa sueca.

Na semana passada, a polícia sueca, em articulação com a Polícia de Segurança da Suécia, anunciou que a partir de agora vai negar consistentemente pedidos de reuniões públicas onde a queima do Alcorão esteja planejada. Apesar de admitir que constitui uma restrição à liberdade de expressão, a polícia justificou a medida citando um potencial aumento da ameaça terrorista contra o país nórdico.

Nas últimas semanas, a Escandinávia viu uma série de queimas do Alcorão (junto a vários pedidos rejeitados), e a Polícia de Segurança da Suécia chamou essa atividade de ameaça à sociedade sueca, já que violações percebidas contra os muçulmanos e o Islã constituem motivos para ataques contra o país e “interesses suecos no exterior”.

Embora a proibição aparentemente cubra apenas o Alcorão, outros livros sagrados também estiveram em foco recentemente.

Um homem egípcio recentemente pediu para queimar a Torá judaica do lado de fora da embaixada israelense e uma Bíblia em uma das praças no centro de Estocolmo. No entanto, ele retirou voluntariamente seu pedido antes que as autoridades tivessem tempo de considerá-lo.

As autoridades suecas fizeram declarações um tanto contraditórias, parecendo defender a liberdade de expressão e condenar a manifestação de repúdio religioso ao mesmo tempo.

Panorama internacional Finlândia está pronta para ingressar na OTAN sem a Suécia, afirmam fontes

Alcorão na Suécia

se seguiu a um protesto maciço no mundo muçulmano, com bandeiras suecas sendo incendiadas em vários lugares como resposta ao ato. Nas últimas semanas, a Suécia foi varrida por uma série de ataques de hackers e interrupções visando várias organizações, desde as principais universidades, hospitais e escritórios da administração regional do país até a emissora nacional SVT. A proibição da queima do Alcorão, com bandeiras suecas sendo incendiadas em vários lugares como resposta ao ato. Nas últimas semanas, a Suécia foi varrida por uma série de ataques de hackers e interrupções visando várias organizações, desde as principais universidades, hospitais e escritórios da administração regional do país até a emissora nacional SVT.

Um grupo de hackers chamado Anonymous Sudan (Anônimos do Sudão) já pediu ataques cibernéticos contra as autoridades suecas em protesto contra a queima do Alcorão em Estocolmo e reivindicou a responsabilidade por pelo menos parte da interrupção que atingiu o país nórdico.

único membro da aliança a se opor abertamente ao pedido da Suécia, alertou especificamente a Estocolmo que seus objetivos nunca vão ser alcançados desde que os Alcorões possam ser queimados livremente. No entanto, ainda mais vital do que os alertas de terrorismo dos serviços secretos da Suécia, pode ser a candidatura do país para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que agora está em jogo, já que a Turquia, oao pedido da Suécia, alertou especificamente a Estocolmo que seus objetivos nunca vão ser alcançados desde que os Alcorões possam ser queimados livremente.

sentimento crescente em Helsinque a favor de prosseguir sozinha, já que a Turquia tem afirmado repetidamente não ter objeções à candidatura finlandesa. A Finlândia e a Suécia apresentaram uma proposta conjunta em maio de 2022 e pretendiam ingressar na OTAN juntas, mas, devido aos recentes desentendimentos entre Estocolmo e Ancara, tem havido um, já que a Turquia tem afirmado repetidamente não ter objeções à candidatura finlandesa.

Panorama internacional Político extremista dinamarquês promete queimar Alcorão ‘toda sexta-feira’ até Suécia entrar na OTAN

A Suécia, por outro lado, parece ter tido dificuldades aparentemente insuperáveis nas negociações com a Turquia. O país tem sido palco de uma série de escândalos que buscam ridicularizar a imagem do presidente turco Recep Tayyip Erdogan — o que inclui uma representação do presidente sendo enforcado em Estocolmo e ridicularizado em um concurso de caricaturas — e a queima do Alcorão. Entre outros, o líder do partido dinamarquês-sueco, Rasmus Paludan, que fez da queima do Alcorão um de seus principais atos de protesto, prometeu queimar suas cópias “todas as sextas-feiras” até que a Suécia fosse admitida na OTAN, notoriamente enquadrando-a como “uma lição de liberdade de expressão para Erdogan”.

A difícil candidatura de Estocolmo à OTAN tornou-se uma questão delicada para o governo minoritário liderado pelos moderados, que precisam andar na corda bamba para cumprir suas promessas sem comprometer a imagem da Suécia no exterior e fazer concessões a Ancara.

Tentar conciliar os interesses nacionais com o compromisso com a liberdade de expressão e a imagem do país como um bastião dos direitos humanos colocou o governo na mira da esquerda e da direita. A oposição de esquerda alegou que a Suécia efetivamente abandonou sua postura humanitária ao cumprir as exigências de deportação da Turquia e retomar as exportações de armas que havia interrompido por uma questão de princípio, enquanto os aliados de direita do governo, os democratas suecos, o acusaram notoriamente de “rebaixar-se ao islamismo ditatorial”, com os líderes partidários pedindo que “100 Alcorões” fossem queimados, se necessário, em prol da liberdade de expressão.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor