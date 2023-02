Nação da UE quer petróleo russo limitado a US $ 30 o barril – Bloomberg – CMIO

A Estônia teria instado medidas semelhantes a serem tomadas contra as exportações de GNL do país sancionado

A UE deve reduzir pela metade o preço máximo de US$ 60 por barril do petróleo russo e impor medidas semelhantes contra as exportações de gás natural liquefeito (GNL) do país, disse a Bloomberg citando o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmas Reinsalu, na segunda-feira.

De acordo com a mídia, Reinsalu insistiu que o atual limite de $ 60 o barril é “muito alto” e deve ser reduzido para $ 30 o barril como “A Rússia recebe bilhões desse negócio.”

O limite de preço para as exportações de petróleo russo por via marítima de US$ 60 por barril foi introduzido pela UE em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços para remessas de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

Bruxelas garantiu compromissos dos membros do bloco para revisar o teto do preço do petróleo russo a cada dois meses e estabelecer limites futuros pelo menos 5% abaixo das taxas médias do mercado.

O preço médio do petróleo dos Urais foi de US$ 46,82 por barril entre 15 de janeiro e 14 de fevereiro, segundo o Ministério das Finanças da Rússia.













A Estônia também exigiu a imposição de um teto de preço adicional para o GNL russo. Enquanto os embarques de petróleo de Moscou para a UE diminuíram em dois terços, de acordo com a Agência Internacional de Energia, as exportações de GNL aumentaram, com França, Bélgica e Espanha sendo os principais compradores.

Segundo Reinsalu, medidas combinadas criariam um “abordagem holística para pressionar a Rússia” já que a UE está procurando mais maneiras de punir Moscou.

A produção de GNL na Rússia aumentou 8,1% no ano passado, para um recorde de 32,5 milhões de toneladas, informou o Serviço Federal de Estatísticas Rosstat no início deste mês, com 11,5 milhões de toneladas de combustível produzidas apenas na usina Sakhalin-2.

