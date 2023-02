“Sua casa nunca foi bombardeada”, disse o líder ucraniano sobre o ex-primeiro-ministro italiano que testemunhou ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, repreendeu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi por sua posição sobre o conflito na Ucrânia, sugerindo que ele se comportaria de maneira diferente se alguma vez tivesse sofrido um bombardeio. No entanto, quando criança, Berlusconi testemunhou ataques aéreos aliados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giorgia Meloni, em Kiev na terça-feira, Zelensky foi convidado a comentar os recentes comentários de Berlusconi, afirmando que a Ucrânia poderia ter evitado o conflito com a Rússia se tivesse “parou de atacar” Donbass.

O presidente ucraniano criticou Berlusconi por seus comentários, alegando que “sua casa nunca foi bombardeada por mísseis diariamente.” O ex-primeiro-ministro italiano “não acordou às 3 da manhã por causa de um blecaute para começar a lavar roupas, cozinhar comida para seus filhos com dois dias de antecedência, porque simplesmente pode não haver energia nos próximos dois ou três dias devido ao grande amor fraterno do russo pessoas,” disse Zelenski.

No entanto, Berlusconi, que nasceu em 1936 na Itália fascista, vários anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, disse ter testemunhado bombardeios aliados em sua cidade natal, Milão, em 1943, quando tinha apenas seis anos de idade.













A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, repreendeu severamente Zelensky, descrevendo seus comentários como “outro acesso de raiva impotente.” Ela passou a afirmar que o líder ucraniano tinha “deixe escapar” por “comparando seu regime com o fascista enquanto comparava [Russia’s] operação militar especial com as ações dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial.”

Berlusconi pediu em várias ocasiões que Moscou e Kiev concordassem com um cessar-fogo. No início deste mês, ele sugeriu que os EUA deveriam oferecer um enorme pacote de ajuda à Ucrânia para a reconstrução do país, mas somente depois que os dois lados parassem as hostilidades.

Durante seu mandato como primeiro-ministro da Itália, Berlusconi estreitou laços com o presidente russo, Vladimir Putin. Depois de deixar o cargo, ele até visitou a Crimeia em 2015, depois que a península votou em um referendo para se juntar à Rússia, apesar do fato de os países ocidentais se recusarem a reconhecer o voto.