Igreja Mórmon multada por esconder bilhões em empresas de fachada – CMIO

A organização religiosa acumulou US$ 32 bilhões em investimentos antes de um gerente de investimentos denunciar

A Igreja Mórmon e seu gerente de investimentos pagarão US$ 5 milhões em multas ao governo dos EUA depois de esconder bilhões de dólares em ativos em empresas de fachada, ofuscando sua propriedade.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou na terça-feira que cobrou a Ensign Peak Advisors pela administração de investimentos da empresa em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Igreja SUD) – coloquialmente conhecida como Igreja Mórmon. A empresa não informou corretamente as ações que colocou em 13 entidades de fachada, de acordo com as alegações.

As violações ocorreram entre 1997 e 2019, disse a comissão, acrescentando que o portfólio cresceu para cerca de US$ 32 bilhões até 2018.

Atuando com o conhecimento da liderança da igreja, Ensign Peak “fez um grande esforço para evitar a divulgação dos investimentos da igreja, privando a comissão e o público investidor de informações precisas do mercado”, disse Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC.













A Igreja Mórmon com sede em Utah disse em um comunicado que a empresa “recebeu e confiou em aconselhamento jurídico” para estruturar os investimentos da forma como o fez, e foi guiado pelo desejo de manter a privacidade de seu cliente. Ensign Peak foi desmembrada da divisão de investimentos da igreja em 1997 como uma organização sem fins lucrativos.

As partes concordaram em resolver o caso com uma multa de US$ 4 milhões paga pelo gerente de investimentos e uma multa de US$ 1 milhão paga pela organização controladora.

A igreja enfatizou que ordenou mudanças nos relatórios assim que a SEC levantou preocupações em 2019 e disse que cooperou totalmente com a investigação. Acrescentou que tem “reservas diversificadas, incluindo ações, títulos, imóveis comerciais e residenciais e propriedades agrícolas”, que são gerenciados “exclusivamente para apoiar a missão da igreja.”

A investigação da SEC foi estimulada por uma denúncia de um denunciante em novembro de 2019 ao Internal Revenue Service (IRS), de acordo com o Washington Post. Um relatório afirmava que a igreja havia acumulado US$ 100 bilhões em contas destinadas a fins de caridade.

O denunciante, um ex-gerente sênior de portfólio da Ensign Peak, alegou que as quantias significativas indicavam que a liderança da igreja estava enganando seus seguidores e possivelmente violando as regras fiscais federais. Organizações de caridade não são obrigadas a pagar impostos sobre seus rendimentos nos EUA.