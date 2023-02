O CICV está pronto para ajudar a Rússia e a Ucrânia com a troca de prisioneiros de guerra

“Eles podem concordar com isso. O CICV geralmente sempre oferece sua participação como um intermediário neutro. Fizemos isso em muitos lugares, inclusive recentemente no Iêmen. Podemos fazer isso no contexto do conflito armado internacional entre a Rússia e a Ucrânia. Para para nós seria muito útil ter informações pessoais dos cativos para que possamos correlacionar com nossos dados – mas isso não é necessário. Trata-se apenas de um acordo entre as partes no conflito”, disse Mardini à margem da 3ª Fórum Humanitário Internacional de Riyadh acontece na capital saudita.